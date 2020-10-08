В России выявлено 11 493 новых случая коронавируса

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Книжный магазин &quot;Дом книги&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 11 493 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 054 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

  Москва - 3323

  Санкт-Петербург - 461

  Московская область - 433

  Ростовская область - 261

  Нижегородская область - 234

  Воронежская область - 194

  Свердловская область - 184

  Архангельская область - 182

  Ханты-Мансийский АО - 175

  Кемеровская область - 168

  Красноярский край - 167

  Ставропольский край - 155

  Ульяновская область - 148

  Ямало-Ненецкий АО - 148

  Волгоградская область - 143

  Мурманская область - 142

  Саратовская область - 139

  Иркутская область – 136

  Алтайский край - 134

  Республика Коми - 127

  Оренбургская область - 125

  Самарская область - 118

  Республика Крым - 118

  Удмуртская Республика - 117

  Омская область - 117

  Томская область - 110

  Тюменская область - 109

  Республика Саха (Якутия) - 106

  Пензенская область - 105

  Забайкальский край - 105

  Краснодарский край - 99

  Орловская область - 98

  Республика  Алтай - 98

  Пермский край - 95

  Республика Бурятия - 95

  Челябинская область - 94

  Хабаровский край - 94

  Ленинградская область - 91

  Брянская область - 87

  Новосибирская область - 87

  Приморский край - 83

  Республика Дагестан - 82

  Тверская область - 81

  Карачаево-Черкесская Республика - 81

  Курская область - 79

  Калужская область - 78

  Кировская область - 78

  Республика Калмыкия - 76

  Белгородская область – 74

  Ивановская область - 71

  Ярославская область - 67

  Костромская область - 66

  Республика Карелия - 66

  Кабардино-Балкарская Республика - 64

  Калининградская область - 63

  Вологодская область - 62

  Курганская область - 60

  Владимирская область - 59

  Республика Хакасия - 59

  Рязанская область - 58

  Новгородская область - 58

  Сахалинская область - 58

  Тамбовская область - 55

  Астраханская область - 55

  Липецкая область - 50

  Тульская область - 49

  Псковская область - 49

  Республика Мордовия - 49

  Амурская область - 49

  Республика Ингушетия - 48

  Смоленская область - 47

  Республика Башкортостан - 46

  Республика Адыгея - 44

  Магаданская область - 43

  Республика Северная Осетия - 37

  Камчатский край - 35

  Чувашская Республика - 34

  Республика Татарстан - 31

  Республика Тыва - 31

  Республика Марий Эл - 30

  Севастополь - 30

  Еврейская АО - 29

  Чеченская Республика - 4

  Чукотский АО - 2

  Ненецкий АО - 1

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России выявлено 11 493 новых случая коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети