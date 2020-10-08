За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 054 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.