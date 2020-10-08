В России выявлено 11 493 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 054 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 3323
Санкт-Петербург - 461
Московская область - 433
Ростовская область - 261
Нижегородская область - 234
Воронежская область - 194
Свердловская область - 184
Архангельская область - 182
Ханты-Мансийский АО - 175
Кемеровская область - 168
Красноярский край - 167
Ставропольский край - 155
Ульяновская область - 148
Ямало-Ненецкий АО - 148
Волгоградская область - 143
Мурманская область - 142
Саратовская область - 139
Иркутская область – 136
Алтайский край - 134
Республика Коми - 127
Оренбургская область - 125
Самарская область - 118
Республика Крым - 118
Удмуртская Республика - 117
Омская область - 117
Томская область - 110
Тюменская область - 109
Республика Саха (Якутия) - 106
Пензенская область - 105
Забайкальский край - 105
Краснодарский край - 99
Орловская область - 98
Республика Алтай - 98
Пермский край - 95
Республика Бурятия - 95
Челябинская область - 94
Хабаровский край - 94
Ленинградская область - 91
Брянская область - 87
Новосибирская область - 87
Приморский край - 83
Республика Дагестан - 82
Тверская область - 81
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Курская область - 79
Калужская область - 78
Кировская область - 78
Республика Калмыкия - 76
Белгородская область – 74
Ивановская область - 71
Ярославская область - 67
Костромская область - 66
Республика Карелия - 66
Кабардино-Балкарская Республика - 64
Калининградская область - 63
Вологодская область - 62
Курганская область - 60
Владимирская область - 59
Республика Хакасия - 59
Рязанская область - 58
Новгородская область - 58
Сахалинская область - 58
Тамбовская область - 55
Астраханская область - 55
Липецкая область - 50
Тульская область - 49
Псковская область - 49
Республика Мордовия - 49
Амурская область - 49
Республика Ингушетия - 48
Смоленская область - 47
Республика Башкортостан - 46
Республика Адыгея - 44
Магаданская область - 43
Республика Северная Осетия - 37
Камчатский край - 35
Чувашская Республика - 34
Республика Татарстан - 31
Республика Тыва - 31
Республика Марий Эл - 30
Севастополь - 30
Еврейская АО - 29
Чеченская Республика - 4
Чукотский АО - 2
Ненецкий АО - 1