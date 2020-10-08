08 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО
мусоровоз (2020) | Фото: ТЭО

Регоператор по обращению с ТКО в Архангельской области запросил из бюджета на будущий год полмиллиарда 

Компания-оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области – "ЭкоИнтегратор" - запросило через министерство природы дотацию из областного бюджета в размере 468 млн. рублей. Сведения приводятся на сайте общественного движения "Поморье – не помойка!", передает корреспондент Накануне.RU

Активисты подсчитали, что запрашиваемая сумма в 3,2 раза больше, чем было заложено при утверждении областного бюджета год назад. Дотации в текущем году для "ЭкоИнтегратор" запланированы на уровне почти в 145 млн. рублей, при этом разница за услуги по вывозу и утилизации мусора в тарифе составляет почти 60 руб./куб. м. То есть полный тариф сейчас равен 579,54 руб. за кубометр, "льготный" - 520 руб. за ту же величину.  

Активисты, протестовавшие против создания огромного полигона на станции Шиес для складирования московского мусора, отмечают странную особенность в отчетности архангельского регоператора. По данным компании, количество мусора, который "производят" жители области, неожиданно подскочило в 5 раз – с 516 тыс. тонн в год до 2,5 т. в год. Первый показатель, кстати, заложен как прогнозный в территориальной схеме по обращению с отходами, которая утверждена и действует в Архангельской области на 2020 год. Активисты указывают, что управлению Росприроднадзора по Архангельской области необходимо инициировать проверку и, возможно, найти завышенные показатели по мусору в отчетности регоператора. Что, кстати, происходит в некоторых регионах России, например, подобные факты вскрылись в Волгоградской области и некоторых других субъектах.  

Накануне.RU рассказывало в конце сентября об отчете Счетной палаты РФ, в документе ведомство фактически признало провал "мусорной реформы" в большинстве субъектов страны и нарастающие проблемы в сфере вывоза и утилизации мусора, а также перспективу банкротства регоператоров  в ряде регионов.

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Регоператор по обращению с ТКО в Архангельской области запросил из бюджета на будущий год полмиллиарда 

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Теги: "ЭкоИнтегратор", "мусорная реформа",  Росприроднадзор, дотации 



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