Выбросы на Коркинском разрезе сократились в 16 раз

Оператор проекта ликвидации Коркинского угольного разреза ООО "Промрекультивация" локализовало зоны самонагревания на бортах крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки на площади более 413 тыс. кв. м. Это позволило снизить объем выбросов в воздух на объекте более чем в 16 раз к уровню 2017 года - с 950 тонн в год до 58 тонн в год. Об этом свидетельствуют результаты независимого мониторинга состояния окружающей среды, который регулярно проводит аккредитованная лаборатория. Отбор проб воздуха ведется в рабочей зоне разреза и прибортовой полосе, в городе Коркино, поселке Роза, в направлении Челябинска, а также поселков Калачево и Октябрьский.

Как сообщают в компании Промрекультивация, полностью устранить атмосферные выбросы и укрепить борта разреза позволит ликвидация Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, который планируется производить на основе пустой измельченной горной породы с обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК). Предприятие в соседнем районе строит Русская медная компания (АО "РМК"). Закладочный материал будет представлять собой породу, пригодную для безопасного заполнения отработанной выработки разреза. Его планируется доставлять в выработку по трубопроводу протяженностью порядка 14 км. По данным РМК, трубопровод уже построен, в настоящее время на нем проводятся пусконаладочные работы, после запуска производства на Томинском ГОКе закладочный материал начнет поступать в разрез.

Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза "Коркинский" разработан с привлечением ведущих отраслевых научных и изыскательских организаций России. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. Ожидается, что по его окончании на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого будут высажены растения.