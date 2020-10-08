В Киргизии пропал президент

В Киргизии заявили о пропаже действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Также неизвестно местонахождение премьер-министра Кубатбека Боронова. Последний подал в отставку 6 октября. "В целях безопасности принято решение закрыть границу", - цитирует "Интерфакс" замглавы Совета безопасности страны Омурбека Суваналиева.

О местонахождении Жээнбекова не знает и ио главы МВД Курсан Асанов, назначенный на этот пост 6 октября. "Я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры", — цитирует его слова 24.kg.