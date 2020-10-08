Власти Югры проводят комплексную проверку по жалобам тренера на руководство нефтеюганской спортшколы

Изучением ситуации, сложившейся в детской спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта Нефтеюганска, занялись сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека и департамента физической культуры и спорта Югры. В эпицентре внимания школа оказалась после того, как тренер по лыжным гонкам Максим Мальчиков объявил бессрочную сухую голодовку и вышел в центр города с требованием уволить нового директора спортивного учреждения.

Всего в школе обучается 600 детей. В конце прошлого года в ней сменился директор - вместо Константина Черных, которого уволили в связи с подозрениями в растрате, руководить стал Алан Баев. Однако с его назначением ситуация в учреждении, со слов Мальчикова, не улучшилась, он считает, что новому руководству не удалось наладить отношения с коллективом. По словам тренера, новый руководитель якобы "довел школу до плачевного состояния". Сотрудник сообщил и о нарушениях при начислении заработной платы - якобы возникали задержки с выплатами.

Он жалуется и на то, что школа начала терять квалифицированный персонал, а из пяти спортивных объектов, входящих в состав учреждения, работа трех была остановлена. Есть вопросы к состоянию крытого ледового катка в микрорайоне № 15 и к тому, что школа осталась без биатлонного стрельбища.

Ситуация с проведением протестной акции находится на контроле уполномоченного по правам человека в Югре, органов власти автономного округа. Как сообщила Накануне.RU омбудсмен Югры Наталья Стребкова, с голодающим тренером она пока не встречалась, поскольку находится на больничном из-за коронавируса, однако уже направила на встречу с ним сотрудников своего аппарата.

По словам Стребковой, диалог длился почти четыре часа. Специалисты забрали у него ряд документов.

"По тем документам, которые я увидела, я усматриваю нарушение трудовых прав работников спортивной школы. Эта школа муниципальная, соответственно, весь ведомственный контроль, в том числе финансовый, должен осуществляться со стороны органов местного самоуправления. На сегодняшний день я дала ряд поручений и рекомендаций в рамках своих полномочий, в том числе и департаменту физической культуры и спорта - проверить все, что касается учебно-методического обеспечения, организации учебно-тренировочного процесса, распределения нагрузки: в полном ли объеме охвачены воспитанники, в полном ли объеме и в соответствии ли с квалификационными характеристиками распределяется нагрузка. Также будет проведена проверка соблюдения трудовых прав работников. На это все нам потребуется до 15 дней. Запросы сделаны. Некоторые материалы мы получили вчера вечером, что-то сегодня", - заявила она.

Омбудсмен также сообщила, что окончательные пока выводы делать рано, и говорить о каких-то мерах преждевременно. Также комплексная проверка ждет администрацию города, комитет по физической культуры и спорта, в ведении которого находится учреждение.

Ранее коллектив школы уже обращался с жалобами на руководство. В апреле 2020 года глава города Сергей Дегтярев объявил о том, что Баев будет уволен, но сделать этого не удалось, потому что директор ушел на больничный. И вроде бы с тех самых пор, по разным уважительным причинам, функционер не выходил на работу. В разговорах с журналистами сам Алан Баев утверждал, что проблемы в школе достались ему от прежнего руководства.

"Граждане говорят, что неоднократно писали жалобы, в администрацию, спорткомитет. Однако мер не было принято, - заявила Стребкова. - Здесь надо посмотреть и с другой точки зрения - была ли соблюдена полнота и объективность при рассмотрении этих жалоб, достаточно ли полно их рассматривали. Сегодня туда выехали представители Государственной инспекции труда. Я очень надеюсь, что за две недели комплексную проверку мы проведем. И далее уже будем в рамках закона об уполномоченном выносить решение. При необходимости, обратимся в органы прокуратуры для проведения проверки".

В настоящее время все стороны настроены на позитивное разрешение сложившейся ситуации. Тренеру разъяснены все его права. После проведения проверки Максим Мальчиков получит официальный ответ. Сам активист итогами минувшей встречи был удовлетворен, диалог с представителями органов власти он назвал конструктивным.

"Понимание есть. Думаю, что меня услышали", - заявил он по итогам беседы. Однако пока тренер продолжает голодовку, потому что ему "неудобно перед пользователями соцсетей, оказавшими ему поддержку".

Как подчеркнули в аппарате уполномоченного, ни одной акцией протеста еще никто и никого не увольнял. Любое увольнение и прием на работу должны проходить в соответствии с законом. Потому тренеру рекомендовано прекратить голодовку.

Ситуацию прокомментировали также в департаменте физической культуры и спорта Югры.

"Получив информацию о происходящем, в Нефтеюганск на встречу с Максимом Мальчиковым оперативно выехали исполняющая обязанности директора депспорта Софья Конух, директор ЦСПСКЮ Сергей Третяк. При встрече с активистом состоялся конструктивный диалог, который длился около трех часов. Были обсуждены наболевшие вопросы, достигнут ряд договоренностей. В частности, о проведении администрацией Нефтеюганска контрольных мероприятий по реализации программ спортивной подготовки в учреждении, при участии экспертов из региональных спортивных общественных федераций и специалистов Центра спортивной подготовки сборных команд Югры. В том числе, планируется проверка уставных и иных локальных документов Спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта на предмет соответствия требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки. Также состоится осмотр объектов и спортивной инфраструктуры учреждения на предмет нормативного состояния для целей реализации программ спортивной подготовки. Кроме этого, будет проведена оценка реализации муниципального задания по предоставлению услуг спортивной подготовки по видам спорта в данном учреждении", - пояснили в ведомстве.