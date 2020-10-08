08 Октября 2020
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Карабах — незатухающий постсоветский пожар

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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина у Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стало меньше пожаров. Но тушить их все сложнее

В Екатеринбурге снижается количество пожаров. Однако при их тушении возникает все больше трудностей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице.

Как рассказал замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Екатеринбургу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Булдырский, за девять месяцев этого года в столице Урала произошло 177 пожаров в многоквартирных домах, в которых погибли 14 человек и 22 получили различные травмы. По его данным, за аналогичный период прошлого года в городе было зарегистрировано 196 пожаров, где погибли 17 человек и 27 травмировались.

Булдырский назвал и основные причины возгораний – это неосторожное обращение с огнем, поджоги и аварийный режим работы электроприборов. Отдельно он рассказал о категориях поджигателей.

"Как правило, это либо хулиганы, либо люди с расстройством сознания. А есть и такие, которые устраивают поджог, чтобы их показали по телевизору", - отметил специалист.

Андрей Булдырский(2020)|Фото: ТАСС

Как сообщил глава Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона - начальник 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Свердловской области Павел Шерстнев, основная трудность, с которой сталкиваются в своей работе огнеборцы – это проезд к объектам. По его словам, это касается как многоквартирных домов, так и садовых товариществ.

"Очень много встречается несанкционированных парковок автомобилей. Также жильцы незаконно обустраивают помещения под кладовые и мастерские, которые находятся на путях эвакуации", - рассказал Шерстнев.

Он отметил, что в СНТ очень узкие дороги и отсутствуют пожарные водоемы. А те, что есть, эксплуатируются не по назначению.

Пожар в районе улицы Селькоровской(2020)|Фото: Накануне.RU

Представители МЧС призвали екатеринбуржцев не загораживать проезды пожарной техники, так как с каждым годом автомобилей в мегаполисе становится все больше и попасть на вызов специалистам становится все сложнее.

Как добавил заместитель начальника Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы Игорь Башков, ежедневно в ЕДДС поступает до восьми обращений о случившихся пожарах. По его словам, все они немедленно передаются в службу пожаротушения.

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В Екатеринбурге стало меньше пожаров. Но тушить их все сложнее

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Теги: пожары, тушение, МЧС, Екатеринбург



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