Сетям 5G в России создали еще одну преграду

Развертывание сети 5G в России снова под угрозой. На этот раз из-за разногласий в правительстве. ФСБ и Минцифры требуют, чтобы базовые станции и смартфоны обладали отечественной криптозащитой. Минэкономразвития и сами операторы предупреждают, что поставщики оборудования и смартфонов не будут дорабатывать продукты под такие требования, так что сеть пятого поколения рискует так и остаться в проекте, пишет "Коммерсант".

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Теоретически Россия может добиться того, чтобы стандарт 5G был локализован, но это потребует времени и вложений, которые вряд ли окупятся. Эксперты сомневаются, что мировое сообщество пойдет навстречу нашей стране, это может быть связано как с низкой активностью России в области международной стандартизации, так и с геополитической ситуацией.

Впрочем, для того, чтобы перейти к решению проблемы с криптозащитой, российским операторам сначала надо добиться выделения частот под сеть. А с этим тоже проблемы. Так, операторы могут в ближайшем будущем не рассчитывать на получение самого желанного диапазона частот под 5G – 3,4-3,8 ГГц, сообщил в сентябре глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "На текущий момент план конверсии создан исходя из того, что этот диапазон не используется. В плане конверсии этот диапазон не рассматривается", - заявил министр.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц, называемый еще "золотым" (он идеально подходит под стандарт 5G, под него производится оборудование и смартфоны), используют в России силовые структуры и спецсвязь. Эксперты и операторы отмечают, что работа в более высоком диапазоне будет гораздо дороже, сложнее и не позволит реализовать весь потенциал технологии, в частности, не сможет обеспечить максимальные скорости доступа в сеть.

Примечательно, что и менее привлекательные диапазоны могут оказаться для операторов недоступными. Дело в том, что Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) с подачи силовиков может обязать операторов строить сеть 5G только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. А такого оборудования просто не существует, пишут "Ведомости". За создание такого оборудования отвечает госкорпорация "Ростех", но она сможет начать серийный выпуск только в 2024 году.