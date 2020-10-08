ЧП на складе боеприпасов под Рязанью: один из пострадавших находится в реанимации

До 13 человек выросло количество пострадавших в результате взрывов на складе хранения боеприпасов в Рязанской области.

Как передает РИА Новости со ссылкой на правительство региона, один человек находится в реанимации. В пунктах временного размещения размещены 82 человека.

На место взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области прибыли более 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, в составе которых есть минно-разыскные собаки. Также на месте ЧП находится более 20 единиц военной и специальной техники.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. Эвакуированы жители сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов.

В двух районах региона введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.