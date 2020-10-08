В деле о закрытии Горнозаводской ветки в Перми появились новые истцы

Свердловский районный суд Перми удовлетворил ходатайство двух жителей города, желающих стать истцами в деле о закрытии Горнозаводской ветки наравне с градозащитником Денисом Галицким. При этом само судебное заседание продлилось около пяти минут, поскольку вторая сторона дела так и не пришла.

"Было заседание, никто не пришел из других сторон, - сообщил Накануне.RU Денис Галицкий. - Два человека встали и заявили, что хотят стать истцами наравне со мной и суд удовлетворил их ходатайства".

По словам градозащитника, один из истцов является студентом, который ездил на электричке на учебу. Теперь же ему приходится проезжать весь путь на автобусах, а дорога занимает намного больше времени. Второй истец – инвалид второй группы, который, имея льготы, передвигался на электричке даже по городу.

Следующее заседание по иску Галицкого к Министерству обороны РФ назначено на 18 ноября. Рассмотрение апелляции на решение Свердловского райсуда, узаконившее закрытие Горнозаводской ветки, назначено на 21 октября.

Напомним, движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией. Иск Галицкого к Министерству транспорта РФ был отклонен. Иск к Минобороны был подан в связи с тем, что, как выяснилось, оборонное ведомство согласилось на закрытие ветки с условием, что хотя бы один путь будет действовать до строительства Северного обхода, но по факту движение было полностью закрыто.