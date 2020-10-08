Экс-глава Челябинска выступил в суде и "заложил" Гаттарова и Котову

В Центральном районном суде стартовал процесс по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке в связи с заключением бывшим чиновником досудебного соглашения. Сегодня в ходе заседания было озвучено обвинительное заключение, сам же Тефтелев выступил с показаниями против экс-вице-губернатора Руслана Гаттарова и нынешней главы города Натальи Котовой, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале заседания судья напомнил, что Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сторона защиты заявила ходатайство о приобщении характеризующих материалов, в частности о состоянии здоровья, о средней продолжительности жизни мужского населения в регионе, трудовую книжку, характеристики организаций, с которым он сотрудничал, а также награды, поощрения, памятные знаки. Суд ходатайство удовлетворил.

После этого в суде началось рассмотрение ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество и средства на счете в банке в размере 31 млн руб. Прокурор попросил продлить срок ареста. Защита, как и сам Тефтелев, не возражали. Суд ходатайство удовлетворил, срок наложения ареста продлен на шесть месяцев.

Государственный обвинитель зачитал сегодня обвинительное заключение. По версии следствия, в период с 1 сентября по 23 октября 2015 года у Тефтелева в рамках проведения открытого конкурса на строительство школы на Краснопольский площадке с начальной стоимостью 439 млн возник умысел на получение взятки от Сергея Селещука. Он предложил начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову вместе получить взятку от Селещука за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, в частности по строительству школы на Краснопольский площадке.

В результате, как считает следствие, Тефтелев и Пашков вступили в сговор для получения взятки. В один из дней в своем кабинете в администрации города Тефтелев в ходе личной встречи потребовал от Селещука, представляющего строительные организации, передать ему взятку. Селещук отказался.

В конкурсе на строительство школы никто не участвовал. После этого в период с 30 ноября по 20 декабря Тефтелев, по данным следствия, в телефонном разговоре высказал Селещуку недовольство из-за их отказа от участия, а также угрозы, что ему будут созданы препятствия для ведения строительного бизнеса. В результате Селещук согласился участвовать в конкурсе на строительство школы (с начальной ценой 291 млн руб.) и передать деньги.

В период 2016-2019 гг. Селещук, как считает следствие, несколько раз передавал лично Тефтелеву или Пашкову денежные средства в размере 300 тыс.-500 тыс. руб. В целом было передано 2,5 млн руб. Эти деньги обвиняемые распределяли между собой.

Также прокурор сообщил, что Тефтелев выполнил условия досудебного соглашения, дал признательные показания, способствовал раскрытию преступлений.

После оглашения обвинительного заключения Евгений Тефтелев заявил, что обвинение ему понятно и он с ним полностью согласен. "Вину признаю в полном объеме. Добровольно. Никакое давление на меня не оказывалось", - подчеркнул он, согласившись на рассмотрение дела в особом порядке.

После этого экс-глава Челябинска дал признательные показания. В частности, подтвердил, что будучи главой города, вместе с подчинённым получил взятку в сумме 2,5 млн руб., а в ходе расследования дела сам попросил заключить досудебное соглашение, чтобы искупить вину.

А дальше от Тефтелева "досталось" крупным чиновникам Южного Урала - бывшему и нынешним.

"Мною даны показание о неправомерных действиях заместителя губернатора Гаттарова, который вместе с АНО "АИР" дал указание о заключении договора и проплате денежных средств, которые не были обсуждены наблюдательным советом, не были запланированы финпланом, в сумме 15 млн руб. - на оказание консультационных услуг фирме СПГ, что является нарушением закона и что привело в конечном итоге к ущербу бюджету Челябинской области. Одновременно мной даны показания о том, что по завышенной цене по инициативе директора ЮУ КЖСИ, одного из учредителей конгресс-холла [объект к ШОС], был заключен договор с организацией из Екатеринбурга на подготовку бизнес-проекта использования будущего конгресс-холла. Даны показания о неправомерных действиях администрации города Челябинска при подготовке работ, связанных с благоустройством набережной, во главе с врио главы города Котовой и советников Конаревым, которые провели конкурс, с выигравшей фирмой заключили договор, произвели частичную оплату в размере 70% выполненных работ, однако впоследствии эти деньги были израсходованы, проект не использовали, а использовали другой проект. Считаю, что деньги были использованы неэффективно, возможно, это нецелевое расходование средств", - рассказал он в ходе выступления.

После этого спича обвиняемого судья поинтересовался, признает ли он вину в инкриминируемых ему преступления и раскаивается ли?

"Сильно раскаиваюсь. Обвинение признаю в полном объеме", - ответил Евгений Тефтелев.

Также бывший градоначальник дал пояснения относительно своих доходов. Так, на одном счёте находилось 35 млн руб. Тефтелев объяснил, что это деньги от пакета акций ОАО "ММК-Метиз", который он продал перед приходом в органы власти. Второй счёт на сумму 15 млн руб. - это средства от зарплаты на должности гендиректора завода.

Эти деньги, по словам Тефтелева, могут быть использованы для оплаты штрафа, который может быть назначен по решению суда. В настоящий момент его доход - это только пенсия в размере 26 тыс. руб.

Заседание отложено на 27 октября для подготовки к судебным прениям и последнему слову подсудимого.

Максимальное наказание, которое грозит Тефтелеву - лишение свободы на срок 7,5 лет.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан экс-начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

В августе 2020 года Тефтелев попал в больницу. Якобы он проходил лечение после случившегося у него сердечного приступа. При этом в медучреждении его взяли под усиленную охрану. Уже тогда сообщалось, что это было сделано из-за того, что он заключил досудебное соглашение и сдал сразу нескольких крупных чиновников из Челябинской области, в том числе одного из бывших вице-губернаторов.