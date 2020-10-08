Фигурантка дела "Оборонсервиса" Васильева стала академиком

Фигурантка дела "Оборонсервиса", экс-начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России и супруга бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Евгения Васильева стала академиком. Об этом 41-летняя женщина сообщила на своей странице в Instagram.

"Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств", - написала Васильева под фото с удостоверением академика РАХ. На снимке рядом с Васильевой запечатлен также Василий Церетели, вице-президент РАХ (его отец Зураб Церетели является президентом РАХ).

Васильева увлеклась рисованием, когда была под домашним арестом в своей роскошной квартире в центре Москвы. В 2015 году ее приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Меньше чем через полгода она вышла по УДО, возместив ущерб в размере 200 млн руб.