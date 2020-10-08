08 Октября 2020
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Происшествия В России
Пожар на складе боеприпасов Минобороны в Рязанской области (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Боеприпасы на горящих складах в Рязанской области хранились на открытых площадках

Артиллерийские снаряды, которые взрываются на горящих военных складах в Рязанской области, находились на открытых площадках. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Общая вместимость складов с вооружением составляет порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.

Всего на территории воинской части расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном подземные.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. Силами МЧС были эвакуированы жители сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов.

В двух районах региона введен режим ЧС. Заведено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

Как сообщалось, число пострадавших в Рязанской области, где на складе одной из войсковых частей произошел взрыв боеприпасов выросло до 10.

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Боеприпасы на горящих складах в Рязанской области хранились на открытых площадках

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Теги: склады, пожар, боеприпасы, рязанская область



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