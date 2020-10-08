#СпросиГубернатора. Студенты Вологодской области могут задать вопрос главе региона через соцсеть

Студенты Вологодской области могут задать вопрос главе региона через социальную сеть ВКонтакте. Для этого нужно записать видеовопрос и разместить с хэштегом #СпросиГубернатора. Диалог с авторами обращений глава региона установит на своей официальной страничке и на "Прямой линии с губернатором".

"Мне очень интересно знать, чем живет студенчество сегодня, что больше всего волнует молодых людей, о чем молодежь хочет знать. Не стесняйтесь в выборе тем, впереди у вас вся жизнь, вы нужны Вологодчине, и я буду рад, если мой личный опыт поможет вам стать успешнее", — сказал губернатор Олег Кувшинников.

В ходе "Прямой линии с губернатором" будет дан ответ на один из самых интересных и актуальных вопросов. Напомним, мероприятие с участием Олега Кувшинникова состоится 14 октября и будет транслироваться с 18:30 в эфире главных региональных телеканалов: "Русский Север", "Канал-12" и "Россия-24", а также на ключевых интернет-площадках. В течение двух часов глава региона будет отвечать на вопросы вологжан.



Добавим, накануне открытую лекцию со студентами Вологодского государственного университета провела председатель молодежного парламента региона Антонина Федорова. Молодые люди рассуждали о том, какой вопрос могли бы задать губернатору, выбирали самые актуальные и волнующие. К слову, губернатор не ограничил ребят в выборе тематики.