Экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда, выпустили под залог в миллион долларов

Экс-полицейский Дерек Шовин, подозреваемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, был освобожден под залог в $1 млн, сообщает New York Times.

Местные власти беспокоятся, что этот факт может привести к обострению ситуации и новым волнениям в Миннеаполисе. Губернатор Миннесоты Тим Уолз распорядился привлечь к охране общественного порядка сотню нацгвардейцев.

Пока неизвестно, как и где теперь будет жить Шовин, действия которого привели к появлению движения BLM и массовым акциям протеста в США и Европе. По условиям освобождения под залог Шовин должен оставаться до суда в своем доме в Миннесоте. Суд назначен на март 2021 года. Однако после ареста экс-полицейского с ним развелась жена, она же продала дом в конце августа.