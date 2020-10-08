08 Октября 2020
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Общество За рубежом
Акция протеста из-за гибели Джорджа Флойда (2020) | Фото: RT

Экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда, выпустили под залог в миллион долларов

Экс-полицейский Дерек Шовин, подозреваемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, был освобожден под залог в $1 млн, сообщает New York Times.

Местные власти беспокоятся, что этот факт может привести к обострению ситуации и новым волнениям в Миннеаполисе. Губернатор Миннесоты Тим Уолз распорядился привлечь к охране общественного порядка сотню нацгвардейцев.

Пока неизвестно, как и где теперь будет жить Шовин, действия которого привели к появлению движения BLM и массовым акциям протеста в США и Европе. По условиям освобождения под залог Шовин должен оставаться до суда в своем доме в Миннесоте. Суд назначен на март 2021 года. Однако после ареста экс-полицейского с ним развелась жена, она же продала дом в конце августа.

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Экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда, выпустили под залог в миллион долларов

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Теги: дерек шовин, джордж флойд, blm



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