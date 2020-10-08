Создателей первой в мире вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

В Госдуме считают, что ученые Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, создавшие первую в мире вакцину от нового коронавируса, достойны Нобелевской премии.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил выдвинуть ученых на соискание премии в 2021 году. По его словам, создание ими вакцины - настоящий прорыв в области науки и медицины, пишет Regnum.

Между тем, ранее группа из 19 ученых в открытом письме обратилась к редактору медицинского журнала The Lancet насчет публикации о российской вакцине от COVID-19.

Причиной недоверия экспертов стали повторяющиеся паттерны данных. Речь идет об описанных в публикации экспериментах - в некоторых случаях данные полностью совпадают для совершенно не связанных групп добровольцев. В некоторых случаях указано недостаточно характеристик для оценки гуморального ответа пациентов.