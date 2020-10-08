08 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2018) | Фото: Накануне.RU

Восстановление экономики Свердловской области ожидается в 2022 году

Сегодня, 8 октября, на заседании правительства Свердловской области были одобрены изменения в прогноз социально-экономического развития региона на 2020-2022 годы.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, изменения обусловлены тем, что с марта 2020 года социально-экономическое развитие Среднего Урала определялось эпидемиологической ситуацией и введением карантинных ограничений в виде прекращения или приостановки работы значительной части предприятий и организаций. В частности, изменения коснулись прогнозных показателей 2020 года.

"Представленный министерством экономики вариант прогноза является дополнительным и станет базой для прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период 2021-2023 годов. Согласно прогнозу, восстановление экономики региона и выход на траекторию устойчивого роста ожидается уже в 2022 году", - заявила исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

коллаж, деньги, руки, монеты, утопающие(2017)|Фото: Накануне.RU

Меры экономической поддержки, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, позволили сдержать негативные последствия ограничений в большинстве отраслей экономики Среднего Урала. Показатели первого полугодия 2020 года зафиксировали рост индекса промышленного производства на 4-5%, однако зафиксировано и падение оборотов розничной торговли на эти же 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика также говорит о том, что пока удается сохранить уровень среднемесячной заработной платы одного работника по полному кругу организаций, работающих на территории региона. Учитывая сложившиеся условия и тенденции первого полугодия, областное министерство экономики отразило изменения в прогнозе.

По итогам 2020 года индекс промышленного производства оценивается на уровне 97,5% к уровню 2019 года; оборот розничной торговли – 94%. В целом валовой региональный продукт в 2020 году, по оценке, составит 95,4% к уровню 2019 года.

Лекарства(2020)|Фото: Накануне.RU

Вместе с тем, в изменившихся условиях прогнозируется положительная динамика в отдельных отраслях. Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличится на 11,4% к уровню 2019 года.

Следующим этапом будет формирование прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2021-2023 годов с проработкой прогнозных оценок восстановительного развития основных отраслей экономики.

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Восстановление экономики Свердловской области ожидается в 2022 году

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Теги: экономика, восстановление, прогноз, Свердловская область



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