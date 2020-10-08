За взрыв газа в доме по улице Павла Шарова в Тюмени ответит бизнесмен

В Тюмени за смерть двух человек в результате взрыва газа в доме по ул. Павла Шарова ответит 39-летний предприниматель. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном следственном комитете.

Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По версии следствия, обвиняемый, будучи директором и единственным учредителем компании по прокладке магистральных трубопроводов и линий электропередачи, без согласования и разрешительной документации, самовольно провел работы по бестраншейной прокладке труб вблизи дома №10 по ул. Павла Шарова, территория которого является опасным производственным объектом.

Свои действия бизнесмен не согласовал ни с собственником сетей, ни с эксплуатационной организацией, не уведомил о них управу восточного округа Тюмени.

Не имея на руках данных о расположении и глубине газопровода, и не ознакомив работников с мероприятиями безопасности, он самовольно начал земляные работы с использованием буровой установки.

В результате в время работ на участке между домами 12 и 10 "а" был поврежден участок газопровода среднего давления, откуда произошла утечка природного газа, который проник через грунт и гравийную подушку в помещения дома 10 "а" через негерметичные стыки колодца канализационного коллектора, подведенного к дому. Таким путем газ проник внутрь квартиры №2 и внутрь помещения "узел ввода", а также частично проник внутрь квартиры №1 через сквозное отверстие в стене, а также накопился между грунтом и перекрытием первого этажа и проник в квартиры нижнего этажа.

После этого, 7 декабря 2019 вечером произошла серия хлопков газа и пожар. В результате чего, погибли сотрудник газовой службы и житель одной из квартир, нескольким жильцам был причинен вред здоровью различной тяжести, а также причинен крупный ущерб имуществу жильцов и юридическим лицам, обслуживающим жилой дом и газопровод.

Потерпевшим был частично возмещен материальный ущерб. Обвиняемый вину признал в полном объеме и ходатайствовал перед следователем о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Учитывая согласие потерпевших на такой порядок рассмотрения уголовного дела в суде, ходатайство было удовлетворено.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.