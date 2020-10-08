Универсиада-2023 в Екатеринбурге обойдется в 87 млрд рублей

На проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет потрачено 87 млрд руб. Об этом сообщил глава минспорта региона Леонид Рапопорт. По его словам, из выделенных средств чуть более 55 млрд руб. уйдет только на строительство спортивных объектов.

Напомним, что до этого глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о цифре в 38,37 млрд руб., необходимых на Универсиаду, 20,5 из которых – средства федерального бюджета.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, соревнования состоятся сразу по 18 видам спорта. В общей сложности спортсмены поборются за 246 комплектов медалей.