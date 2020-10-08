ФК "Спартак" могут оштрафовать на полмиллиона рублей за нарушения во время матча с "Зенитом"

Московское управление Роспотребнадзора недовольно тем, как прошел матч "Спартак" – "Зенит" на стадионе "Открытие".

Надзорный орган хвалит организаторов за то, что накануне они провели все необходимые мероприятия по профилактике коронавируса: закупили дезинфекторы, маски и перчатки, нанесли разметку, провели генеральную уборку и т.д. Были протестированы на COVID-19 все сотрудники арены.

"Однако, в период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности: организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд "Спартака", так и "Зенита", - говорится в сообщении ведомства. Было начато административное расследование.

В итоге накануне на гендиректора ФК "Спартак" и сам клуб (как юридическое лицо) были составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Данная статья предусматривает административное наказание должностных лиц от 50 000 до 150 000 руб., на юридических лиц – от 200 000 до 500 000 руб., либо административное приостановление деятельности до 90 суток.