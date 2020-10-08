08 Октября 2020
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

В ЦБ предупредили о риске "перегрева" на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но при продлении программы льготной ипотеки и очередного кризиса могут появиться риски "перегрева". Об этом сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, передает РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что льготных кредитов выдано на 400 миллиардов рублей при установленном общем лимите в 900 миллиардов рублей, и на данный момент причины для опасений отсутствуют.

Но в случае увеличения лимита и продления программы возможен "перегрев" рынка, так как увеличение объема выдачи кредитов может спровоцировать рост цен на жилье.

Ранее сообщалось о том, что льготная ипотека по ставке в 6,5% будет продлена. Такую уверенность высказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, программа была запущена в конце апреля, она рассчитана до конца октября, но, как оказалось, может быть продлена. "Мы намерены это продлевать", - заявил вице-премьер.

Между тем, эксперты видят опасность в массовой выдаче льготной ипотеки – она может повлечь проблему неплатежей по кредитам в будущем.

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В ЦБ предупредили о риске "перегрева" на ипотечном рынке

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Теги: центробанк, ипотека, ипотечный рынок, перегрев



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