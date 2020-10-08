Пять свердловских муниципалитетов получили гранты на развитие от областного правительства

Городские округа Каменск-Уральский, Лесной, Карпинск, Волчанский а также Таборинский муниципальный район получили гранты правительства Свердловской области за эффективную работу местного самоуправления. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Суммы грантов были утверждены сегодня, 8 октября, на заседании правительства области. Для Каменск-Уральского городского округа они составили 823 тысяч рублей, города Лесной – 411 тысяч рублей, городского округа Карпинск – 274 тысячи рублей. Волчанский городской округ и Таборинский муниципальный район получат по 68 тысяч рублей.

"Министерство экономики и территориального развития Свердловской области оценило эффективность работы местного самоуправления 73 муниципальных образований. Оценка производилась по 42 показателям в сфере экономического развития, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищного строительства и обеспечения жильем, жилищно-коммунального хозяйства и организации муниципального управления", - прокомментировала заместитель министра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова.

Она также отметила, что значительный вес при оценке эффективности имел показатель "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления". Потратить полученные средства органы местного самоуправления смогут на развитие общественной инфраструктуры и поощрение сотрудников организаций, добившихся наивысших результатов в работе.

Чаще всего на местах принимается решение вложить их в ремонт школ и детских садов, поликлиник, домов культуры, строительство спортивных и детских площадок, благоустройство парков и мест отдыха. В прошлом году гранты правительства области за эффективное самоуправление были присвоены Волчанскому и Каменскому городским округам.

Процедура поощрения органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов рекомендована регионам президентом России. На Среднем Урале гранты на эти цели предусмотрены государственной программой "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года" и присваиваются с 2011 года.