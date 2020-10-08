08 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
карпинск дорожный указатель (2007) | Фото: Накануне.ru

Пять свердловских муниципалитетов получили гранты на развитие от областного правительства

Городские округа Каменск-Уральский, Лесной, Карпинск, Волчанский а также Таборинский муниципальный район получили гранты правительства Свердловской области за эффективную работу местного самоуправления. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Суммы грантов были утверждены сегодня, 8 октября, на заседании правительства области. Для Каменск-Уральского городского округа они составили 823 тысяч рублей, города Лесной – 411 тысяч рублей, городского округа Карпинск – 274 тысячи рублей. Волчанский городской округ и Таборинский муниципальный район получат по 68 тысяч рублей.

"Министерство экономики и территориального развития Свердловской области оценило эффективность работы местного самоуправления 73 муниципальных образований. Оценка производилась по 42 показателям в сфере экономического развития, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищного строительства и обеспечения жильем, жилищно-коммунального хозяйства и организации муниципального управления", - прокомментировала заместитель министра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова.

свердловская область стела(2013)|Фото: Накануне.ru

Она также отметила, что значительный вес при оценке эффективности имел показатель "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления". Потратить полученные средства органы местного самоуправления смогут на развитие общественной инфраструктуры и поощрение сотрудников организаций, добившихся наивысших результатов в работе.

Чаще всего на местах принимается решение вложить их в ремонт школ и детских садов, поликлиник, домов культуры, строительство спортивных и детских площадок, благоустройство парков и мест отдыха. В прошлом году гранты правительства области за эффективное самоуправление были присвоены Волчанскому и Каменскому городским округам.

Процедура поощрения органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов рекомендована регионам президентом России. На Среднем Урале гранты на эти цели предусмотрены государственной программой "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года" и присваиваются с 2011 года.

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Пять свердловских муниципалитетов получили гранты на развитие от областного правительства

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Теги: муниципалитеты, гранты, правительство



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