Пропавший в центре Перми подросток найден мертвым

Пропавший в Свердловском районе Перми 14-летний подросток найден мертвым. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Тело школьника без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено во время проведения широкомасштабных поисковых мероприятий, участие в которых принимали работники регионального следственного управления СК России, ГУ МВД России по Пермскому краю, волонтеры и местные жители.

Днем 5 октября 14-летний юноша ушел из дома и пропал. Установлено, что перед исчезновением он отправил родителям сообщение о том, что дошел до учебного центра, после этого направил сообщение преподавателю учебного центра о том, что не придет на занятия из-за плохого самочувствия, после чего ушел в неизвестном направлении.

Накануне СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". Следователи продолжают выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.