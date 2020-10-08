Тюменская область увеличивает тариф за вывоз мусора до пяти тысяч рублей

В Тюменской области единый тариф регионального оператора на обращение с ТКО вырос на 4%, что увеличивает прежний тариф на 196,5 руб. за тонну до 5 тыс. 109 руб. 09 коп. за тонну (без НДС).

Как сообщили Накануне.RU в департаменте тарифной и ценовой политики региона, решение было принято в связи с введением в эксплуатацию мусоросортировочного завода в Тобольске, расходы на который в план 2020 г. включены не были. ООО "Тюменское экологическое объединение" обратилось в департамент тарифной и ценовой политики с заявлением о пересмотре тарифов. Таким образом, с 1 октября в Тюменской области увеличится ежемесячная плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО: 141 руб. 45 коп. с человека, проживающего в многоквартирном доме и 121 руб.29 коп. – для жилого дома. При этом разница между сентябрьскими тарифами составляет чуть более 5,4 руб., а рост совокупного коммунального платежа с октября 2020 г. не превысит установленных для муниципальных образований Тюменской области ограничений.

Напомним, что мусоросортировочный завод в Тобольске введен в эксплуатацию ООО "Тюменское экологическое объединение", являющимся региональным оператором по обращению с ТКО в Тюменской области. Мощность завода позволяет обрабатывать 40 тыс. тонн ТКО в год, а на самом предприятии создано 128 новых рабочих мест.