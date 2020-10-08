В Екатеринбурге судят "толкающегося грабителя", похитившего золото из ювелирного

Направлено в суд уголовное дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в грабеже ювелирного магазина. Ему грозит до семи лет колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 8 августа этого года в ювелирном на улице Белореченская: злоумышленник попросил женщину-товароведа показать ему две золотые цепи под предлогом их приобретения. Та выложила их на торговую витрину, после чего грабитель толкнул женщину и она упала на пол. Преступник забрал золото с витрины и скрылся.

Ущерб магазина превысил 110 тысяч рублей. Впоследствии екатеринбуржец был задержан. Как отметили в прокуратуре, свою вину он признал в полном объеме и во всем раскаялся.

Сейчас уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.