08 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
золото украшение ювелир драгоценность (2007) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге судят "толкающегося грабителя", похитившего золото из ювелирного

Направлено в суд уголовное дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в грабеже ювелирного магазина. Ему грозит до семи лет колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 8 августа этого года в ювелирном на улице Белореченская: злоумышленник попросил женщину-товароведа показать ему две золотые цепи под предлогом их приобретения. Та выложила их на торговую витрину, после чего грабитель толкнул женщину и она упала на пол. Преступник забрал золото с витрины и скрылся.

Ущерб магазина превысил 110 тысяч рублей. Впоследствии екатеринбуржец был задержан. Как отметили в прокуратуре, свою вину он признал в полном объеме и во всем раскаялся.

Сейчас уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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В Екатеринбурге судят "толкающегося грабителя", похитившего золото из ювелирного

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Теги: ювелирный, ограбление, суд, Екатеринбург



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