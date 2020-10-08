В Москве за сутки от коронавируса скончалось 55 человек

В Москве за последние сутки от коронавируса скончалось 55 человек. Это максимум с 10 июня. В целом же с начала эпидемии максимальная суточная смертность в столице была 30 мая – тогда скончались 78 человек с диагнозом COVID-19. Стоит отметить, что со второй половины июля и до середины сентября этот показатель не поднимался выше 19, а в среднем держался на уровне 12 человек.

Общее количество умерших от коронавируса в Москве достигло 5497 человек.

На этой неделе столичные власти объявили о введении дополнительных ограничений в связи с ростом новых случаев коронавируса.

Так, с 9 октября и до окончания каникул (18 октября) приостановят льготный проезд школьников в общественном транспорте. Уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок. С 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционку. Непредставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.