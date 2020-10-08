На место взрывов на военных складах в Рязанской области прибыли саперы с собаками

На место взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области прибыли более 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, в составе которых есть минно-разыскные собаки.

Также на месте ЧП находится более 20 единиц военной и специальной техники.

В ближайшее время начнется поэтапное разминирование территории, передает РИА Новости.

Взрывы снарядов на горящем военном складе продолжаются с большой интенсивностью — раз в 20 секунд или три взрыва в минуту, сообщает Regnum со ссылкой на источник.

Пока неясно, как долго еще продолжат детонировать боеприпасы, заявил ранее губернатор региона Николай Любимов.

В двух районах региона введен режим ЧС. Заведено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

Как сообщалось, число пострадавших в Рязанской области, где на складе одной из войсковых частей произошел взрыв боеприпасов выросло до 10. На борьбу с огнем будут брошены дополнительные силы пожарных из Москвы, Московской и Тульской областей.