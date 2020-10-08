На российском сегменте МКС сломался туалет, но россияне не пожелали "ходить в гости" к американцам

На российском сегменте МКС накануне возникли проблемы с туалетом. Это следует из трансляции переговоров станции и Центра управления полетами, которая ведется на сайте NASA. По словам космонавта Анатолия Иванишина, "что-то случилось с АСУ" (ассенизационно-санитарным устройством – прим. ред.).

В ЦУПе специалисты посоветовали пока "ходить в гости" к коллегам на американский сегмент, а утром приступить к починке, но россияне решили не откладывать дело в долгий ящик и тут же занялись установкой нового мочеприемника. В итоге неисправность была устранена, передает ТАСС.