08 Октября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: @Astro_Alex/twitter.com

На российском сегменте МКС сломался туалет, но россияне не пожелали "ходить в гости" к американцам

На российском сегменте МКС накануне возникли проблемы с туалетом. Это следует из трансляции переговоров станции и Центра управления полетами, которая ведется на сайте NASA. По словам космонавта Анатолия Иванишина, "что-то случилось с АСУ" (ассенизационно-санитарным устройством – прим. ред.).

В ЦУПе специалисты посоветовали пока "ходить в гости" к коллегам на американский сегмент, а утром приступить к починке, но россияне решили не откладывать дело в долгий ящик и тут же занялись установкой нового мочеприемника. В итоге неисправность была устранена, передает ТАСС.  

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На российском сегменте МКС сломался туалет, но россияне не пожелали "ходить в гости" к американцам

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Теги: мкс, космонавты, туалет



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