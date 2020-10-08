Герхард Шрёдер подаст в суд на газету, опубликовавшую интервью с Навальным

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подаст в суд на издательство Axel Springer, которому принадлежит таблоид Bild. Издание опубликовало интервью с Алексеем Навальным, в котором создатель ФБК называет Шрёдера "мальчиком на побегушках у Путина". Российский оппозиционер обвинил экс-канцлера в том, что тот получает деньги от президента России, является лоббистом интересов Путина, а теперь "пытается защитить убийц".

Шрёдер после того, как покинул пост федерального канцлера Германии (1998-2005), стал тесно сотрудничать с российскими компаниями из госсектора: он является главой наблюдательного совета "Роснефти", а также возглавляет набсовет оператора газопровода "Северный поток 2".

В ситуации с Навальным Шрёдер не спешил обвинять российские власти в отравлении оппозиционера и призывал основываться на фактах, а не на домыслах.

В итоге в своем аккаунте на платформе LinkedIn Шрёдер написал: "Я понимаю сложную личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный. Его заявления о "тайных платежах" со стороны России в мой адрес являются ложью. Сам Навальный заявил, что у него нет доказательств. Газета Bild и bild.de распространили эти заявления, не взяв мой комментарий. Я вынужден подать в суд на издателя, который серьезно нарушил мои личные права", - заявил Шрёдер.