В Челябинской области ужесточат контроль за мероприятиями по борьбе с COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить контрольные мероприятия по борьбе с коронавирусом. Такое поручение он дал на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Алексей Текслер подчеркнул, что задача властей не вводить новые ограничения, а обеспечить контроль соблюдения понятных и простых требований для того, чтобы не перегружать больницы. Отдельно он обратил внимание на соблюдение масочного режима в транспорте.

"Человек может находиться в маске, себя полностью обезопасить на работе. Но он едет на работу в общественном транспорте, все становится абсолютно бессмысленным, когда он контактирует с большим количеством людей", - отметил он.

В настоящий момент в регионе ситуация с заболеваемостью коронавирусом чуть лучше, чем в среднем по стране. Основной прирост фиксируется по Челябинску. Ковидных коек в учреждениях региона достаточно.

По словам Алексея Текслера, у властей нет никакого желания останавливать экономику, поэтому необходимо возобновить активную работу с промышленными предприятиями области по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

"Мы не планируем никаких ограничений на экономику вводить. Наоборот, я считаю, что наши промышленные предприятия и структуры должны выступать профилактическим звеном. Когда люди от входа, в течение рабочего процесса и до выхода находятся под постоянным надзором. Кстати, то же самое и в образовательных учреждениях. Все наши структуры должны продолжать работать, но под контролем и с соблюдением тех процедур и правил, которые существуют", - добавил он.

Кроме того, губернатор поручил усилить работу горячей линии минздрава и провести необходимый инструктаж для специалистов, постоянно работающих с людьми. Область не планирует выводить учащихся на дистант и объявлять досрочные каникулы, поэтому необходимо держать на контроле все меры предосторожности в школах и вузах.