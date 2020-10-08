Глава Прикамья распорядился о переводе государственных услуг региона в "цифру"

Глава Пермского края Дмитрий Махонин распорядился о проведении ревизии государственных услуг. Составление соответствующего плана он поручил министрам 7 октября на заседании правительства. По его словам, усиление взаимодействия между министерствами и ведомствами напрямую повлияет на повышение комфорта для жителей и бизнеса региона.

"Мы сокращаем документы, необходимые для получения государственных услуг, например, по линии получения детских выплат родителям необходимо только подать заявление через портал госуслуг. Для поддержки бизнеса мы сокращаем пакеты необходимых документов – часть из них получаем от коллег. Надо по каждому направлению провести ревизию государственных и муниципальных услуг. Там, где документы мы можем получить сами в рамках межведомственного взаимодействия, перейти к такому формату работы. Зачем запрашивать их у бизнеса и граждан, создавая им дополнительные неудобства?" – обозначил Дмитрий Махонин.

После предоставления министрами докладов по оказываемым услугам и плана по проведению ревизии, глава Прикамья рассмотрит предложения, включающие в себя сокращение перечня необходимых документов, перевод механизма оказания услуг в "цифру" и его совершенствование в целом.