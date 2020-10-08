Губернатор: Токсинов в воде у побережья Камчатки не найдено, радиация в норме

В воде у побережья Камчатки не обнаружено токсинов и превышения уровня радиации. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов, передает РИА Новости.

По его словам, при анализе проб не выявили отравляющих веществ, которые могли привести к массовой гибели морских животных.

Глава региона добавил, что отрицательные пробу были получены на гептил. Как отметил Солодов, в соцсетях появлялись обсуждения об этом веществе.

Как передает Regnum, специалисты провели повторное обследование Козельского полигона ядохимикатов. Повреждений и следов вытекания ядовитых веществ не обнаружили.

Солодов признал, что объект является бесхозяйным и на нем нужно наводить порядок.

Ранее Генпрокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. Оценку их соответствия требованиям закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и массовой гибели морских животных.