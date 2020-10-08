Полиция нашла школьницу, пропавшую три дня назад в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли пропавшую три дня назад школьницу. С ней все в порядке.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на днях в отдел полиции №15 поступило заявление о пропаже несовершеннолетней: по информации заявительницы – бабушки – ее внучка ушла из дома на улице Избирателей на учебу и не вернулась. На розыск пропавшей был ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел уральской столицы.

В результате 7 октября оперативники нашли девушку на улице Уральских рабочих и доставили в территориальный ОВД для разбирательств. Выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении школьницы и ей самой совершено не было. Инспекторы ПДН провели с ней профилактическую беседу.

Как отметили в полиции, девушка уже неоднократно уходила из дома и воспитывается опекуном (бабушкой). Материалы по данному факту были направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.