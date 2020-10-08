В Новом Уренгое открылся учебный центр "Газпром нефти"

На базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа открылся современный учебный центр "Газпром нефти". В нем будут проходить обучение нефтяники и сотрудники подрядных организаций.

Как рассказали Накануне.RU в компании, занятия будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным. Учебные классы укомплектованы современными тренажерами, динамическими кабинами автомобилей, VR-оборудованием.

Для сотрудников компании и работников подрядных организаций планируется обучение по таким направлениям, как безопасная эксплуатация оборудования для добычи, бурения и капитального ремонта скважин, транспортная и электробезопасность, проведение огневых, высотных и погрузочно-разгрузочных работ. Занятия начнутся в январе 2021 года.

Студенты колледжа смогут при поддержке "Газпром нефти" получить вторую профессию. Уже в октябре группа из 15 человек приступит к обучению по специальности "Оператор по добыче нефти".

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, которому презентовали новый учебный центр, отметил: "Важно еще на этапе обучения выстраивать тесную связь образовательных организаций с производством. Новоуренгойский колледж налаживает сотрудничество с крупными работодателями. Благодаря этой практике выпускникам будет проще найти работу, а компании понимают, кто придет к ним на предприятия".

"Сотрудничество с "Газпром нефтью" способствует повышению качества подготовки по большинству технических программ колледжа для автотранспортной, строительной, энергетической отраслей за счет освоения студентами стандартов компании по охране труда и промышленной безопасности. В наших совместных планах – разработка новых компетенций WorldSkills, создание целевых учебных групп, организация практики наших учеников на производственных объектах", – рассказал директор Новоуренгойского многопрофильного колледжа Алексей Шелякин.

В рамках сотрудничества "Газпром нефти" и региона было подписано соглашение между департаментом образования ЯНАО, учебным заведением и "Газпромнефть-Ямалом". "Как ответственный работодатель, компания заинтересована в том, чтобы люди, работающие на наших объектах, обладали необходимым набором компетенций для качественного и безопасного выполнения производственных задач. На базе Новоуренгойского колледжа мы сможем апробировать разработанные инструменты и методики обучения, информационные системы, позволяющие эффективно организовать образовательный процесс. Это будет способствовать подготовке востребованных в регионе специалистов", – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.