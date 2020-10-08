Минздрав вносит изменения в принципы работы системы ОМС

Кабмин России планирует существенно изменить систему обязательного медицинского страхования.

На рассмотрение депутатов Госдумы уже внесен проект поправок к профильному закону, передающих контроль над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к федеральному фонду ОМС.

В случае принятия поправок, страховым компаниям вдвое сократят нормативы расходов на ведение дел в системе. Таким образом, бюджет фонда сэкономит до 6,8 млрд руб.

Инициативу не поддерживают компании и объединения пациентов. В Минздраве считают, что страховым компаниям проект не помешает, а пациентам поможет получить более качественную помощь, пишет "Коммерсант".

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян – 77% - пользуются полисом ОМС. Чаще других данной услугой пользуются женщины и респонденты с плохим материальным положением, 18% респондентов никогда не обращались в медучреждения по полису обязательного страхования.