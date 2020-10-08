08 Октября 2020
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молодежные общественные организации, чебурашка (2014) | Фото: Накануне.RU

Чебурашка появится в полнометражном фильме

В России снимут полнометражную картину про Чебурашку.

Это будет семейная комедия. Режиссером  фильма выступит создатель фантастического блокбастера "Последний богатырь" Дмитрий Дьяченко. В настоящее время пишется сценарий.

Главный герой будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в картину методом совмещения Full CG.

Производство картины оценивается минимум в 600 млн руб., пишут "Известия".

Ранее киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании 16 лет назад.

У сторон есть серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.

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Чебурашка появится в полнометражном фильме

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Теги: Чебурашка, мультфильмы, Союзмультфильм



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