Чебурашка появится в полнометражном фильме

В России снимут полнометражную картину про Чебурашку.

Это будет семейная комедия. Режиссером фильма выступит создатель фантастического блокбастера "Последний богатырь" Дмитрий Дьяченко. В настоящее время пишется сценарий.

Главный герой будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в картину методом совмещения Full CG.

Производство картины оценивается минимум в 600 млн руб., пишут "Известия".

Ранее киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании 16 лет назад.

У сторон есть серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.