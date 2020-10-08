Губернатор Рязанской области: пока неясно, как долго еще продолжат детонировать боеприпасы

Обстановка в Рязанской области остается сложной, так как неясно, как долго еще продолжат детонировать боеприпасы, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

По его словам, в настоящее время эвакуированы шесть населенных пунктов. Большинство людей разместились у знакомых. Как отметил Любимо, эвакуация проводилась в радиусе 25 км, девять жилых домов, находившихся недалеко от склада с боеприпасами, сгорели.

С 8 октября по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева будет усилена группировка по ликвидации возгорания, сообщает "Рен ТВ".

Как сообщалось, число пострадавших в Рязанской области, где на складе одной из войсковых частей произошел взрыв боеприпасов выросло до 10. На борьбу с огнем будут брошены дополнительные силы пожарных из Москвы, Московской и Тульской областей.