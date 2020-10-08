08 Октября 2020
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Роспотребнадзор рекомендует ставить прививку от гриппа ежегодно

Вакцинация от гриппа проводится каждый год, так как штаммы вирусов гриппа постоянно мутируют, сообщил Роспотребнадзора.

По данным ведомства, из-за этого обновляется и состав вакцин, чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, в группы риска по заболеваемости гриппом входят маленькие дети, пожилые люди, лица, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие иммунодефицитные состояния, сообщает ТАСС.

Как сообщалось,в Вологодской области осенью планируют привить от гриппа около 60% жителей региона. За три прошедшие недели иммунизации в регионе уже  привито почти 170 тысяч человек, из них более 49 тысяч детей.

Вакцинация проводится препаратом «Совигрипп», отработанном на протяжении нескольких лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

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Роспотребнадзор рекомендует ставить прививку от гриппа ежегодно

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Теги: Роспотребнадзор, грипп, вакцина



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