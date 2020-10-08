В России данные о смертности от COVID-19 могут быть скорректированы в меньшую сторону

Данные о смертности жителей России от COVID-19 могут быть скорректированы в меньшую сторону.

Как сообщил глава Росстата Павел Малков, в статистике учитываются люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. "Но умирают в том числе люди, которые без коронавируса из-за тяжелых хронических заболеваний умерли бы на несколько месяцев позже. Это тоже отражается на кривой смертности и в дальнейшем может немного скорректировать ее в меньшую сторону", - сказал Малков.

По его словам, в период эпидемии коронавируса могут вырасти данные по рождаемости, пишут "Известия".

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране осложняется.

По ее словам, за последний месяц суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России увеличился более чем два раза. "Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где-то даже к снижению идет",— заявила Попова.