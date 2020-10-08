Лондон поддержит санкции против Москвы из-за Навального

Великобритания поддержит ограничительные меры против России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом следует из заявления министра иностранных дел страны Доминика Рааба, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, новые санкции против России, которые ЕС планирует принять из-за Алексея Навального, будут точечными. Например, ряду российских чиновников могут запретить въезд на территорию Евросоюза, а также заморозить их активы.

При этом власти Германии не станут вводить санкции против газопровода "Северный поток 2", хотя у них есть претензии еще минимум по двум поводам – кибератаки на органы власти, а также убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине – в нем обвиняют российские спецслужбы.