В Коммунарке объяснили очереди из скорых

Главный врач больницы в Коммунарке, которая принимает пациентов с коронавирусом Денис Проценко сообщил, что скопление автомобилей скорой помощи перед приемным отделением медучреждения вызвано ростом новых случаев заражения COVID-19.

В социальных сетях появились фотографии очереди из скорых в Коммунарке. 7 октября на лечении в Коммунарке находились 645 пациентов, из которых 104 - в реанимации, сообщает РИА "Новости".

Ранее Проценко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране. За 215 дней работы центра в его станах "пролечено" более 10 тыс. пациентов, написал Проценко на своей странице в Facebook.