Росстат: недельная инфляция в России составила 0,1%

Потребительские цены в России с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,1%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, среди продовольственных товаров больше всего подорожал сахар — на 4,6%, а подсолнечное масло стало дороже на 1,6%. Также подорожали яйца, рыба и гречневая крупа, говядина, полукопченая колбаса, маргарин и творог.

Вареная колбаса стала дешевле на 0,1%, мясные консервы, сливочное масло, молоко, сметана, овощные консервы для детского питания, карамель, соль и пшено подещевели.

Напомним, в сентябре в России потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с августом.

В августе инфляция была нулевой. В годовом выражении инфляция составляет 3,67% по сравнению с сентябрем прошлого года.