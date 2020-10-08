Пожар на складе боеприпасов: в районах Рязанской области введен режим ЧС

В Рязанской области продолжает полыхать пожар на территории склада боеприпасов.

В двух районах региона введен режим ЧС. Заведено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, число пострадавших в Рязанской области, где на складе одной из войсковых частей произошел взрыв боеприпасов выросло до 10. На борьбу с огнем будут брошены дополнительные силы пожарных из Москвы, Московской и Тульской областей.