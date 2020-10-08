Тихоновскую объявили в розыск в России

Оппозиционер Светлана Тихановская, которую считают победителем выборов президента Белоруссии, объявлена в межгосударственный розыск в России.

Российские правоохранительные органы не заводили уголовное дело против нее. МВД России внесло Тихановскую в розыскную базу, следуя инструкции о взаимодействии Союзных государств, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший с визитом в Литву, встретился с экс-кандидаткой в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Она уже больше месяца живет в Литве и оттуда пытается руководить протестами на родине.