08 Октября 2020
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Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава Роспотребнадзора: ситуация с COVID-19 осложняется

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране осложняется.

По ее словам, за последний месяц суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России увеличился более чем два раза. "Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где-то даже к снижению идет",— заявила Попова.

Самая высокая заболеваемость среди россиян от 30 до 49 лет. По словам Поповой, в стране снова регистрируют завозные случаи заражения. "Люди прилетают с отдыха, да. К сожалению, да, такие случаи есть",— сказала она.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора, в сложившейся в России эпидемиологической ситуации необходимо или соблюдать все положенные санитарные рекомендации, или переходить к восстановлению ограничений, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, после чего ситуация стабилизируется, спад заболеваемости продлится до конца

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Глава Роспотребнадзора: ситуация с COVID-19 осложняется

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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус



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