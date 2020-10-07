Пермяки выйдут на акцию протеста из-за транспортной реформы

8 октября в 17.00 в Перми на ул. Попова (между улицами Ленина и Петропавловская, за монументом «Героям фронта и тыла») пройдёт пикетная очередь против сокращения и урезания маршрутной сети Перми.



Как заявляют организаторы акции, из-за "бездарно проведённой" высокими чинами из администрации города транспортной реформе, в бюджете Перми появилась дыра в 2 миллиарда рублей. Закрывать ее планируется путём сокращения, урезания и объединения уже существующих маршрутов. Чем и недовольны пермяки, решившие провести пикеты.