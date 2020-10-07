Петербург отдал Ленобласти «рынок отходов»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выигрывает борьбу у петербургского коллеги Александра Беглова за лидерство в решении проблем в сфере обращения с отходами. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Медиатехнолог».

Накануне, 6 октября, прошло межведомственное совещание по вопросу взаимодействия органов государственной власти Ленобласти и Санкт-Петербурга по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Инициированное региональной прокуратурой совещание должны были посетить высокопоставленные лица из Петербурга, в том числе, курирующий сферу отходов вице-губернатор Николай Бондаренко и прокурор Сергей Литвиненко, но они на встречу не явились. Смольный «отправил отдуваться» представителей комитета по благоустройству - врио главы Комблага Сергея Малинина, врио заместителя главы Анну Федорову, а также врио директора ГУП СПБ «Завод МПБО-2» Башира Вешагурова.

На важной для решения назревших вопросов с «мусорной реформой» встрече присутствовал и сам Александр Дрозденко. Внепланово взявший слово губернатор сообщил, что проблемные моменты в обращении с ТКО по сравнению с началом года постепенно решаются, ситуация сдвинулась с мертвой точки. СМИ ранее выяснили, что 7 октября будет подписано соглашение о создании акционерного общества, которое разработает единую концепцию обращения с отходами. По сведениям 47news, дольщиком созданного АО станет энергетический гигант «Интер «РАО», а также банк ВТБ, правительства города и области.

Авторы Telegram-канала «Медиатехнолог» отмечают, что Дрозденко, который всего месяц назад одержал победу на выборах, фактически лишает Беглова возможности стать лидером в решении совместных вопросов, связанных с утилизацией мусора, уборкой улиц и городского пространства. На очереди встал «Водоканал», борьба за который обещает быть жаркой, учитывая, что уже сейчас часть этого ГУП находится за пределами Петербурга, фактически в «вотчине» Дрозденко.

Губернатор Ленобласти перехватил у Беглова инициативу и в рамках создания единого оператора по обращению с мусором для двух регионов. Дрозденко в прямом эфире представил Владимиру Путину идею создания единого регоператора. Президент эту инициативу одобрил, а Беглов вновь остался лишь ведомым членом команды, а не лидером. И это неудивительно, учитывая проблемы «спящего» регоператора Петербурга – завода МПБО-2.

В период с 17 сентября по 4 октября произошли возгорания мусора на двух площадках МПБО-2 в Янино и на Волхонке. Жители ближайших населенных пунктов (Суоранда, Хирвости, Янино и другие) продолжительное время дышали продуктами горения свалки. Эти инциденты лишний раз подчеркнули наличие критических проблем с оператором мусора в Петербурге.

Как отмечают авторы «Медиатехнолога», Александр Дрозденко фактически забрал у Беглова все инструменты для управления сферой обращения с отходами, сделав его лишь «городским менеджером». Ведь инструменты и ресурсы по управлению крайне важной и финансово выгодной отраслью крепко осели в руках губернатора Ленобласти.