Число пострадавших из-за взрывов в Рязанской области продолжает расти

Число пострадавших в Рязанской области, где на складе одной из войсковых частей произошел взрыв боеприпасов выросло до 10, сообщает ТАСС.

В регионе был введен режим ЧС. Пожар продолжает распространяться. Борьбу с огнем осложняют порывистый ветер и раздающиеся примерно каждые 10 секунд взрывы. Ведется эвакуация жителей в радиусе 25 километров. Более 10 домов сгорели из-за пожара.

"Шелемишевские Хутора - там девять домов уже можно точно сказать, сгорели. Туда не могут зайти сейчас. Это самый ближайший населенный пункт к складу, где-то полтора примерно километра. На другой стороне дороги тоже два дома тушат, сейчас заканчивается тушение. То есть в плане домов пострадали дома в военном городке очень серьезно - стекла выбиты, и как раз двое пострадавших именно оттуда, из военного городка", - приводит издание слова губернатора Рязанской област Николая Любимова.

На борьбу с огнем будут брошены дополнительные силы пожарных из Москвы, Московской и Тульской областей.