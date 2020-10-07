Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала прививку от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала прививку от коронавируса вакциной, разработанной в новосибирском центре "Вектор". Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Вместе с ней прививку поставила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По словам Поповой, она и Татьяна Голикова чувствуют себя хорошо. Никаких осложнений или повышения температуры у них не было.

"Вакцина была сделана нам как добровольцам, как участникам исследования и сегодня мы уже получили вторую дозу вакцины", - сообщила глава Роспотребнадзора.

Напомним, только 23% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

Ранее стало известно, кому противопоказано вакцинироваться от коронавируса.

Определяющими станут указания министерства здравоохранения России по итогам третьей фазы исследования отечественной вакцины "Спутник V".