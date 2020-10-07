Режим ЧС введен в Рязанской области после взрывов на складе боеприпасов

Режим ЧС введен в Рязанской области после взрывов на складе боеприпасов, передает корреспондент Накануне.RU.

Количество пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов и взрывов в Рязанской области увеличилось до шести человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом госпитализация потребовалась пятерым. У троих госпитализированных в Ряжскую райбольницу диагностированы: у женщины - ушиб коленного сустава и бедра, у мужчины - раны на шее и на пальце, у еще одного мужчины, который является работником пожарной части - ожог лица и глаз.

Также по информации издания несколько пожаров возникло в радиусе пять километров от военного склада в Рязанской области, где из-за возгорания начали взрываться боеприпасы.

Ситуацию уже оценил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который прибыл на место ЧП на территории склада боеприпасов Западного военного округа под Рязанью.

Специалисты возглавляемой им группы от Главного ракетно-артиллерийского управления и штаба материально-технического обеспечения ВС РФ "приступили к оценке характера и дальнейшего развития ЧС", - сообщают в Минобороны.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. Силами МЧС были эвакуированы жители сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов. По официальным данным, вывезено более 2 300 человек.

Разлетающиеся осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2, находящейся в трех километрах от воинской части. В борьбе с огнем участвуют сотрудники МЧС, а также несколько десятков военнослужащих, задействована специальная военная техника — два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. Кроме того, МЧС направило на место пожарный поезд и привело в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Также для тушения пожара задействуют специальных роботов. Четыре самолета Ил-76 направило на место и Министерство обороны. На место пожара вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.