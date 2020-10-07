07 Октября 2020
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Происшествия В России
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Дагестане школьный автобус попал в ДТП: три человека погибли, девять пострадали

В Дагестане, в Кизлярском районе пять машин, включая школьный автобус, попали в ДТП. Участниками аварии стала "Газель", перевозившая школьников, легковой автомобиль "Лада Веста" и три большегруза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД Дагестана, в результате аварии погибли две женщины и один мужчина.

Проверку проводит прокуратура республики.

"В результате ДТП погибли три человека. Госпитализированы с различными травмами восемь несовершеннолетних и двое взрослых. На место происшествия выехал заместитель прокурора Кизляра. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

ТАСС со ссылкой на городскую больницу Кизляра сообщает, о 13 пострадавших, в том числе девять детей. По данным издания, трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также сообщается, что школьный автобус вез детей на тренировку из селения Караузек в город Кизляр.

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В Дагестане школьный автобус попал в ДТП: три человека погибли, девять пострадали

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Теги: автобус, ДТП, дети



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